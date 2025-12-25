El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha mostrado su sintonía con las palabras del Rey", mientras Sumar y ERC lo han criticado

Discurso íntegro del rey Felipe VI en su mensaje de Navidad 2025: "España es, ante todo, un proyecto compartido"

Compartir







El discurso del rey Felipe VI por Navidad ha provocado la reacción de los diferentes partidos políticos que lo alaban o lo critican sin sentirse aludidos. El monarca ha pedido ejemplaridad a las instituciones públicas y diálogo para "preservar la democracia"; el PP y el PSOE han elogiado el llamado de Felipe VI a la convivencia, mientras que Podemos, ERC y Sumar lo han criticado con valoraciones que van de "decepcionante" hasta definirlo como un discurso que "defiende ideas rancias".

En su mensaje de Nochebuena, el monarca ha pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos. También ha apelado al diálogo y a la convivencia democrática, además de advertir de que los desafíos que tienen los ciudadanos y la tensión que perciben en el debate público les provoca "hastío, desencanto y desafección". El partido de Gobierno y el líder de la oposición han suscrito este mensaje de forma unánime.

PUEDE INTERESARTE Los detalles ocultos y el significado de las fotografías de familia del mensaje de Navidad del rey Felipe VI

El líder del PP: "Suscribo las palabras del Rey"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha publicado en redes sociales: "Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad. Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros".

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha escrito: "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza. Recordándonos a todos que España ha progresado cuando hemos encontrado objetivos que compartir".

PUEDE INTERESARTE La única ocasión en la que el rey Felipe VI ha mencionado al emérito en su discurso de Navidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), también ha publicado un mensaje en el que reproduce literalmente algunas frases del discurso del rey, como que "España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El PSOE aplaude el llamado del rey a la convivencia y la defensa de las instituciones

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha celebrado el llamamiento que el rey Felipe VI hizo en su discurso de Nochebuena a la convivencia y al diálogo, tras advertir de que los extremismos, radicalismos y populismos se nutren de la crisis de desconfianza que atraviesan las sociedades democráticas.

La dirigente socialista, en declaraciones remitidas a los periodistas en este jueves, día de Navidad ha aplaudido el discurso del monarca, del que ha destacado que estuviese muy centrado en las amenazas a la convivencia democrática o su llamamiento a los partidos políticos para defender la confianza en las instituciones como algo necesario "para preservar el bien común".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Narbona ha destacado la defensa del monarca a los valores constitucionales y de la Unión Europea y su advertencia de que estos logros están amenazados por los populismos y los extremismos, a los que a juicio de los socialistas alimentan el actual contexto de desigualdades y de desinformación.

El PSOE ha dicho estar comprometido con defender la integridad de las instituciones, con garantizar "la máxima ejemplaridad en la acción pública" y con pensar en los más vulnerables y ha destacado que trabaja para resolver los problemas de vivienda, coste de la vida, emergencias climáticas o incertidumbres ante los cambios tecnológicos que preocupan a los españoles, elementos todos ellos mencionados por el monarca.

Los socialistas han pedido además corresponsabilidad de todas las administraciones y de todos los partidos para abordar dichos desafíos porque en un país tan descentralizado como España ninguno puede abordarse con éxito sin implicación real y coherente por su parte.

Las críticas de ERC, Podemos y Sumar

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha satirizado el mensaje navideño del rey publicando en redes sociales un meme con Lenin contra el régimen zarista.

Se trata del cuadro de Vladimir Serov titulado "Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny" (1952), que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha escrito: "El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy".

El mensaje de Irene Montero, eurodiputada de Podemos ha ido en la misma línea: "El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización. La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal»

En Sumar, la portavoz, Verónica Martínez Barbero, tampoco ha sido muy benévola con el mensaje de Felipe VI al que ha calificado de otro "discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".

JxCat ve "surrealista" que el rey "apele a acabar con los extremismos y la crispación"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha considerado este jueves "surrealista" que el rey Felipe VI "apele a acabar con los extremismos y la crispación".

Tras depositar la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià, en el 92.º aniversario de la muerte del expresidente de la Generalitat republicana, en el Cementerio de Montjuïc, Turull se ha referido al discurso de Navidad del rey, en el que apeló al diálogo y a la convivencia democrática, además de advertir de que la tensión en el debate público provoca «hastío, desencanto y desafección» y alertar de «los extremismos, los radicalismos y populismos".

Turull ha reconocido que no escuchó el discurso televisado del rey, aunque sí le han explicado su contenido, y le ha parecido «surrealista que apelase a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular".