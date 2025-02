Anita Williams y Bayan, de 'LIDLT', estallan tras recibir amenazas de muerte

El fenómeno de Montoya y el éxito de la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' no está pasando desapercibido para nadie. Si Montoya se ha hecho viral por sus particulares reacciones y es universal ya el "Montoya, por favor" , frase pronunciada por Sandra Barneda al ir a buscar al de Utrera a la carrera, la que está ahora en el foco y por un motivo bien distinto es su novia Anita Williams . La influencer y su compañera en República Dominicana, Bayan, han estallado tras recibir mensajes de odio y amenazas de muerte .

"Cuando te veamos en un bolo te vamos a pegar una paliza, te mereces todo lo malo", "ojalá te mueras y te suicides", "tu gata se tendría que volver a tirar desde un noveno para no estar a tu lado", son algunos de los mensajes más duros que ha recibido Bayan y que ha querido mostrar en público para dejar patente que no todo está permitido en redes. Al igual que Anita Williams, Bayan se ha enfrentado a estas amenazas y mensajes de odio, indicando que no es fácil la situación y llaman al respeto por la salud mental. La situación que están pasando indican que es de lo más difícil.