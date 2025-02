Tratando de no perder su sentido del humor, el hotelero ha explicado que esa persona que ha creado un perfil con sus fotografías en una conocida plataforma para personas homosexuales, bisexuales, trans y queer no es él.

Además, se trata de alguien de su zona, por lo que algunos de sus seguidores no han tardado en preguntarle por la veracidad de esta cuenta que está haciéndose pasar por él en una app para ligar.

Mientras trata de no desesperar y de no perder el sentido del humor, el de Fisterra reconoce que le han escrito "varias personas" para preguntarle por si verdaderamente es él quien está detrás de ese perfil que está interactuando con otras personas en Galicia. "Acabo de recibir varios mensajes de gente diciéndome que hay un perfil en la zona de Coruña haciéndose pasar por mí", dice mientras advierte a sus seguidores y, sin poder contener la risa, añade un "yo no soy, lo siento".