Es de los participantes de esta edición menos activos en las redes sociales, pero en Instagram se ha viralizado el vídeo de una clínica estética de Barcelona a la que ha acudido para hacerse un retoque estético en el rostro. "He venido a que me realicen un tratamiento facial, a que me quiten un poquito las arruguitas y a estar un poquito más guapo si es posible", comenta el de Palma de Mallorca en el vídeo, en el que no aclara si este es su primer retoque.