Kris Jenner quiere romper con su pasado, y cree que es hora de decir 'adiós' a uno de los grandes iconos que rodea a la familia Kardashian Jenner. La matriarca de la famosa familia pretende desprenderse de la mítica mansión ubicada en el exclusivo vecindario de Hidden Hills, en Los Ángeles, y en la que rodaron casi todas las temporadas de 'Keeping Up with The Kardashians'.