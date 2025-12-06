Niebla y oleaje activan los avisos este sábado en diez provincias, con siete provincias del norte peninsular en nivel naranja

La Aemet activa la alerta naranja por fenómenos costeros en el norte: viento, lluvias e incluso nevadas

Niebla y oleaje activan los avisos este sábado en diez provincias, con siete provincias del norte peninsular en nivel naranja (importante) por olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias en nivel naranja por oleaje son Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral costero), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya. Mientras, Cuenca, Guadalajara y Lleida activarán avisos amarillos por niebla, que afectará la visibilidad a una distancia máxima de 200 metros.

La AEMET prevé para este sábado un probable ascenso notable de las temperaturas máximas en el Ebro y Pirineos orientales, y de las mínimas en el alto Ebro. Asimismo, espera probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cantábrico occidental, áreas de montaña de la mitad norte, zonas del bajo Ebro e interiores del Levante.

Transición hacia un anticiclón

De esta forma, tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos en la Península y Baleares, se prevé una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica. No obstante, durante este sábado un frente aún afectará al noroeste Peninsular. Al mismo tiempo, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en el tercio sur.

Además, se darán precipitaciones en el cuadrante noroeste sin descartar que puedan darse de forma débil y dispersa en otros puntos de la Península, más probables en montañas, y exceptuando los extremos oriental y meridional, donde no se esperan.

Por su parte, en el oeste de Galicia las lluvias pueden ser persistentes dejado acumulaciones importantes, sin descartar alguna tormenta aislada. Al mismo tiempo, en Canarias habrá intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma con posibilidad de algún chubasco débil, teniendo a poco nuboso al final del día.

Brumas y nieblas matinales en gran parte del territorio

En cuanto a brumas y nieblas matinales, se esperan en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en zonas altas de las mesetas y montañas del norte, mientras que en Canarias se prevé una probable calima ligera.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares. Asimismo, podrán subir de forma notable las máximas en el Ebro y Pirineos orientales y las mínimas en el alto Ebro, con pocos cambios en Canarias. Estos ascensos alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del tercio norte peninsular, con heladas débiles restringidas al Pirineo.

A su vez, predominarán los vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, pero en general serán flojos en interiores del nordeste y sur peninsular. Asimismo, habrá intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia y Cantábrico occidental que también podrán afectar a regiones de montaña de la mitad norte, zonas del bajo Ebro e interiores del Levante. Al mimso tiempo, en Canarias el viento será de componente este, flojo a moderado.