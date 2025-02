El periodista vuelve a formar parte del equipo de las mañanas de Ana Rosa Quintana como colaborador de la sección 'El aperitivo' junto a Alaska, Cristina Cifuentes y Antonio Montero entre otros colaboradores. En este espacio, se comentarán las noticias de interés y de la crónica social española, un regreso con el que Máximo Huerta está muy ilusionado, tal y como él mismo ha comentado en la revista 'Lecturas': "Me hace ilusión volver a ver a Ana Rosa. Soy feliz discutiendo con ella. Me hace gracia que este regreso coincida diez años después. Lo dejé cuando publiqué 'No me dejes' y curiosamente, ahora la reeditan".