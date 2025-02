La integrante de 'Los Gipsy Kings' se ha hecho viral en TikTok por confesar que no quiere tener más hijos

La hermana de Graciela y Susi Jiménez ha abierto el debate con sus declaraciones sobre la maternidad

La Rebe cuenta el problema que tiene su hijo: "Estamos mal por eso"

La Rebe, que es madre de un niño de seis añitos llamado José, lleva años diciendo que no quiere tener más hijos. Pese a que lo repite en cada directo, le siguen preguntando por el tema y la integrante de 'Los Gipsy Kings' ha decidido ser tajante y aclarar el motivo por el que no quiere tener un segundo hijo junto a su marido, José Navarro.

"Los hijos dan mucho ruido. Hay que pensarlo mucho, niñas, porque dan mucho ruido y ahora la vida está muy mala para poder criarlos, aunque en verdad luego es bonito porque no te sientes solo o sola", ha comentado la hermana de Susi y Graciela Jiménez en su último directo que ha recortado una cuenta de TikTok, @tv_mandalina, para compartirlo en esta red social, donde se ha hecho viral y ha abierto un debate acerca de la maternidad.

"Sé que Dios no quiere que no tenga más hijos, pero si Él lo quiere que me mande un hijo o una hija. Optaría mejor por una hija, bueno, no, mejor otra vez un macho porque las hijas dan mucho problema luego: que si el ajuar, que si a ver con quién se casa, si te la tienen bien, así que quiero un hijo, otro machote... Y sino, ¡otra mascota!", ha sentenciado la primogénita de Dani Jiménez y Marisol Vargas, que ya tiene un perrito, Cuquín.

La zona de comentarios de la publicación se ha llenado de mensajes hacia Rebeca, a la que muchos apoyan por haber tomado la decisión de no tener más hijos si no es su deseo y si cree que su economía no se lo permitiría: "Tienes toda la razón", "Tener un hijo no es un capricho ni un juego, debes pensarlo muy bien y eres libre de decidir", "Pienso como tú", "Esto es ser inteligente", "Yo tampoco quiero más, que la vida está muy cara", "Muy sensata".

No obstante, hay quien ha asegurado que es mejor tener dos hijos y que debería "animarse" a traer un segundo al mundo "porque es joven" a sus 24 años para haber tomado la decisión de no tener más: "Un hijo solo es poco, Rebe, eres joven para tener otro", "¿Qué te pasa? Tener hijos es la esencia de la vida, acuérdate", "Eres muy joven y, además, cuando tu niño tenga un hijo, ese hijo no tendrá tíos ni primos".