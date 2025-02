Victoria Federica, más natural que nunca tonteando con un íntimo amigo en una cama

Pese a la imagen que da en redes sociales en las que presume de sofisticados looks y lujuria en estado puro, Victoria Federica se declara una chica normal. Ella misma reconoce que es una joven como cualquier otra la que le gusta salir, la moda, ir de viaje... Prueba de ello es la actitud con la que ha estado durante una entrevista en un reconocido podcast .

Se han reído y han compartido un buen rato, por eso pasan ahora a estar en una inmensa cama de matrimonio. En ella es cuando se produce la confesión más íntima de Casanovas: "tengo que admitir que durante la entrevista me he enamorado un poco". Victoria Federica ha sido, como decimos, ella en estado puro y no ha podido ocultar su risa al escuchar el comentario.