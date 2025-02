Aurah Ruiz habla sin filtros sobre su salida de 'GH Dúo': "Mi hijo se iba a quedar sin mamá y sin papá"

La influencer habla en exclusiva sobre su salida de 'GH DÚO' y los motivos que la llevaron a ser infiltrada

"Mi hijo se iba a quedar sin mamá y sin papá": nos confiesa

Aurah Ruiz se sincera como nunca: "La maternidad y la enfermedad si se unen es un caos"

Aurah Ruiz dijo adiós a sus compañeros de 'GH DÚO', dejando a todos sorprendidos con su inesperada confesión. La influencer, que hasta ahora había sido una infiltrada en la casa, ha revelado en esta web las verdaderas razones que le han impedido ser concursante oficial del reality. Las reacciones dentro de la casa no se hicieron esperar. Carlos Sobera dejó a todos sin palabras al anunciar que Aurah no era una concursante real, sino que había estado cumpliendo misiones secretas. Mientras algunos compañeros aseguraban que ya sospechaban de su papel, otros no pudieron contener la emoción al despedirse de ella.

Entre las más afectadas estuvo Ana Herminia, su gran apoyo en el concurso. "No soy concursante, estoy infiltrada en la casa. Estoy engañando a todo el mundo y me da mucha pena, pero no puedo seguir aquí", le confesó Aurah en un emotivo momento que dejó huella en la casa de Guadalix. Antes de marcharse, Aurah dejó un mensaje a sus compañeros: "Que lo den todo, sean ustedes mismos y disfruten cada momento".

En esta entrevista, nos ha señalado el verdadero motivo que la llevó a no aceptar ser concursante oficial: "Mi hijo se iba a quedar sin mamá y sin papá", nos explicó Aurah emocionada, dejando claro que su prioridad siempre ha sido su pequeño. Aunque estaba ilusionada con la experiencia, la situación familiar le impedía quedarse más tiempo en la casa. "No puedo estar tanto tiempo lejos de mi hijo", añadió con sinceridad, confirmando que la distancia con su familia era un obstáculo insalvable. El reality le propuso una alternativa: participar como infiltrada durante una semana, y ella aceptó. "Me lo pasé muy bien", confesó, asegurando que disfrutó cada momento de la experiencia a pesar de que su estancia tenía fecha de caducidad. Dale PLAY para saber más de todo lo que confesó Aurah a esta web.

