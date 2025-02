"Vamos a acabar con las especulaciones, que es una de las preguntas más preguntadas", ha comenzado diciendo la dueña de las Clínicas Barber en sus stories de Instagram, demostrando que sabe que este tema le causa mucho interés a sus seguidores , ya que se ha comentado en programas de televisión que su casa es muy cara de mantener y que no habría conseguido ningún comprador por sus inconvenientes - ella misma dijo que no tenía aire acondicionado y que el verano se había muy duro entre sus muros - pese a que le rebajó sustancialmente el precio - en la web se anuncia ahora por 5.900.000 euros .

"No he vendido mi palacete porque no he querido, me arrepentí al ver lo que vi en el centro de Madrid y, además, amo mi casa. Cada día disfrutamos más de ella", han sido las explicaciones que ha dado la amiga de Violeta Mangriñán, que ha querido subrayar que la razón por la que un día quiso vender su palacete del siglo XIX fue que deseaba comprarse un piso en el centro; aunque lo cierto es que cuando puso a la venta esta mansión ya contaba con un piso en propiedad en el barrio de Justicia, uno de los más exclusivos de la capital.