El cantante español Alejandro Sanz también se ha sumado a la lista de las parejas románticos que gritan a los cuatro vientos su amor por su pareja. Como en sus canciones, Alejandro ha sido de lo más poético y creativo. "En sintonía", afirma estar con su pareja Candela, la actriz valenciana, quien ha contestado a esta especial felicitación con un bonito vídeo de ambos en los que comparten momentos muy especiales entre risas y mucho amor. " Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", dice el cantante en el post.