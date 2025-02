Y no es casualidad. Ambos placeres activan las mismas regiones del cerebro y segregan las mismas hormonas del bienestar. La dopamina y las endorfinas inundan el cuerpo tanto al saborear un manjar como al entregarse a una pasión prohibida. No es raro escuchar que el buen comer y el buen amar se parecen, y que algunos describan una experiencia gastronómica con la misma intensidad con la que narrarían un encuentro erótico.

Este mecanismo explica por qué muchas personas recurren a ciertos alimentos cuando están tristes o estresadas . El chocolate, por ejemplo, contiene feniletilamina, una sustancia química que provoca una sensación de bienestar y placer, similar a la que experimentamos cuando estamos enamorados. Tanto es así que, como afirma Lara, es habitual que "Si has roto con tu pareja, comes chocolate para sentirte mejor, porque tiene un efecto anestésico natural", señala Ferreiro.

Además, la comida no solo se asocia con el placer, sino también con el refuerzo positivo o negativo como cuando decimos algo del estilo de "He cerrado un acuerdo importante en el trabajo, así que me premio con una cena especial." para concedernos un capricho o, en sentido contrario, nos castigamos: "No fui al gimnasio, así que no voy a comer postre hoy."