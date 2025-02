Kanye West no está pasando por su mejor momento. Desde hace años, el rapero ha arrastrado una polémica tras otra: el fin de la colaboración de Adidas con 'Ye' en 2022 tras publicar comentarios antisemitas, su divorcio con Kim Kardashian , su matrimonio con Bianca Censori escasos días después de la ruptura con la madre de sus hijos, las demandas de sus trabajadores, el posado desnudo de su mujer en los Grammy, proclamarse " nazi "... Una lista innumerable de controversias por las que el cantante no ha dejado de estar en el foco mediático. Y ahora más que nunca.

"Ella ya ha tenido suficiente. La camiseta con la esvástica fue la gota que colmó el vaso. Bianca le dijo a Kanye que ella no es así y que no puede estar asociada con eso", ha explicado una fuente al 'New York Post'. "Eso la afecta a ella y no quiere ser parte de ese circo. Él cree que ella volverá con él, dice que está 'enfadada con él', pero ahora mismo Bianca no quiere más", ha añadido.