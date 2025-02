El 16 de enero de 1997, el FBI detuvo a la activista. Pocos días después, y ante el revuelo mediático, Clinton negó públicamente y ante un tribunal la relación, afirmando: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky ". Recordemos que por aquel entonces ya llevaba más de 20 años casado con Hillary Clinton.

"A los 22 años me enamoré de mi jefe. A los 24, aprendí las consecuencias devastadoras (...). De persona anónima me convertí en un figura públicamente humillada por todo el mundo. Me tildaron de zorra, puta, ramera, tonta. Perdí mi reputación y mi dignidad y casi pierdo mi vida", llegó a sincerarse en una de las conferencias.