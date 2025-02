Su debut cinematográfico llegó en 1996 con 'To Gillian on Her 37th Birthday', pero fue su papel en 'Sé lo que hiciste el verano pasado' y su secuela un año después, en 1998, lo que lo catapultó a la fama. A finales de los 90, se consolidó como uno de los actores juveniles más llamativos, participando en películas como 'Alguien como tú'. No hay que olvidarse tampoco de su papel en 'Friends', en el que interpreta al cuidador de Emma, hija de Rachel Green (Jennifer Aniston) y Ross Geller (David Schwimmer).