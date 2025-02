La asturiana está viviendo el un sueño. “El día que tuve que ir a probarme el traje, tomarme medidas y demás, salí un momento a una zona que tienen con espejos a la entrada de Warner y sin pensarlo, me puse a llorar cuando me vi con el traje de 'Caiga Quien Caiga' y las gafas. Fue como un 'no me lo puedo creer' porque al final he crecido con 'CQC', para mí siempre ha sido un programa de referencia, de cómo hay que hacer las cosas en televisión. Entonces, de alguna manera sé que formar parte de este programa es formar parte de la historia de la televisión”, aseguraba recientemente en una entrevista en La Voz de Asturias.