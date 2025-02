Orgulloso de sus orígenes, Sergio ha dejado claro durante su paso por Guadalix de la Sierra que él es un "chico de pueblo" y que esa realidad ha hecho que se sienta diferente a sus compañeros de 'GH DÚO', o de los tentadores con los que compartió villa en República Dominicana. "Os desenvolvéis muy bien, pero yo no soy así. Me siento muy diferente" , le contaba en confidencia a Dani Santos.

"Vengo de Granada y soy un agricultor de los que ya no quedan. Esta carita de buenazo no me define y una de ustedes se viene conmigo en el tractor", dijo cargado de simpatía en su presentación para conquistar a Marieta. Sin duda alguna su gracejo tuvo resultado y la joven se fijó en él desde el primer momento.