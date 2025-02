"No sabía quién era Alejandra, pero me gustaba cómo se defendía en el programa en el que trabaja. Eso fue lo que me hizo querer escribirla a través de Instagram", sentenció el hijo de Mar Flores. A partir de entonces, la pareja demostró tener claro que su historia de amor iba para largo. Y así fue. Tan solo cinco meses después de haber dado la exclusiva de su relación, la nieta de Maria Teresa Campos anunció al mundo que estaba embarazada de su primer hijo.