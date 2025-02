Carla Barber no gana para sustos cada vez que sale de viaje y por lo que nunca está tranquila. La doctora experta en medicina estética no ha podido evitar desahogarse con sus seguidores tras el incidente que ha sufrido en su última escapada y, que por desgracia, no es algo ajeno para ella. La exconcursante de 'Supervivientes' ya lo ha pasado y la historia se ha vuelto a repetir.