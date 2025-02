Andrea siempre recordará el programa 8 de 'La isla de las tentaciones 8' porque en él queda grabado el momento en el que descubrió en la hoguera que su novio, Joel, se había besado en el jacuzzi con su tentadora favorita, Nataly. En ese momento, se derrumbó completamente y, después, le pidió a Sandra Barneda, que fue a abrazarla y a darle consuelo, abandonar la hoguera porque no se sentía con fuerzas para seguir allí tras saber que su pareja le había fallado.

Tras la emisión del programa, la catalana ha compartido en Instagram un story de dos imágenes suyas llorando al descubrir la infidelidad para sincerarse con sus seguidores: "En ese momento sentí que todo mi mundo se venía abajo. Antes hubiese intentado ser fuerte, guardarme mis emociones y no mostrar vulnerabilidad, pero allí aprendí que esa vulnerabilidad era la clave para sanar, para aceptarme y para aprender a seguir adelante".

"Me siento orgullosa de comenzar a dejar caer esta coraza y también de haber logrado expresar mis emociones, algo que siempre me costó y me sigue costando mucho. Pero sé que poco a poco podré lograrlo al 100%", ha añadido Andrea, reflexionando así sobre el avance que experimentó en la expresión de sus sentimientos participando en 'La isla de las tentaciones 8', programa en el que se presentó diciendo que era una persona fría.

Sobre lo que no se ha pronunciado abiertamente ha sido sobre el trato que le dieron sus compañeras en aquel momento tan difícil: ninguna se acercó a arroparla cuando abandonó la hoguera, no se plantearon vetar a Nataly y no le permitieron a ella ir al espejo a reencontrarse con su novio pese a que se le pidió llorando. No obstante, sí que ha comentado en sus stories que tiene claro que si Alba Rodríguez hubiera estado allí en ese momento, no le cabe duda de que hubiera estado a su lado para arroparla.