La estrella de Strictly Come Dancing, Amy Dowden , ha sido nombrada formalmente Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en el Palacio de Buckingham de Londres. El rey Carlos III le ha entregado el título este martes en reconocimiento por sus importantes servicios en la recaudación de fondos y la concienciación sobre la enfermedad de Crohn .

Un MBE, o Miembro de la Orden del Imperio Británico, es un galardón otorgado por la monarquía británica a personas que han hecho contribuciones al bien público. Amy trabaja como embajadora de la organización benéfica Crohn's and Colitis UK y ha sido un icono de transparencia y esperanza al normalizar los procesos patológicos que generalmente se pasan por alto a la hora de contraer su enfermedad.

Marianne Radcliffe , directora ejecutiva de Crohn's and Colitis UK, ha elogiado a Amy por su notable logro: "La gente nunca hablaba sobre la enfermedad de Crohn o la colitis, pero Amy realmente ha ayudado a normalizar las conversaciones sobre estas afecciones siendo abierta y honesta, y agregando un poco de su brillo característico".

Amy Dowden compartió su experiencia desde 2019 tras ser diagnosticada con la enfermedad de Crohn, antes de presentar un programa de la BBC titulado Strictly Amy: Crohn's And Me, en donde explicaba el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida. Tras un giro de los acontecimientos, tres años después de su primer diagnóstico, Amy fue hospitalizada en Manchester debido a un brote de Crohn mientras participaba en la gira de Strictly Come Dancing.