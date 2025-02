John Kha ha sido el encargado de ponerse en contacto con la propietaria de este establecimiento para conocer toda la verdad, ya que la idea “es la misma”. “Me contestaron que no tenían nada que ver con ella, que ellos tenían su propia receta”, explica el creador de contenido. No es la primera vez que la influencer tiene que hacer frente a una polémica respecto a su proyecto empresarial, ya que no ha tenido reparo en contestar a las críticas que genera su negocio por ser famosa.