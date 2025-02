El exnovio de Adara Molinero se presenta a Míster RNB España por Barcelona

Pol Badía, el concursante "genéticamente perfecto" de 'GH 17' está dispuesto a representar al país en "certámenes internacionales"

El modelo habla del motivo real de su ruptura con Adara Molinero: “Con ella tuve ansiedad por primera vez”

Pol Badía sorprende tras convertirse en Míster Barcelona 2025. El exconcursante de 'Gran Hermano' se prepara para presentar a España en un certamen de belleza para el que se prepara con muchos nervios, ganas e ilusión.

El exnovio de Adara Molinero o el Maestro Joao (ahora Benita) representará a su tierra en la próxima edición de la RNB España, concurso que se celebra anualmente en nuestro país para elegir a los candidatos de certámenes internacionales como Míster International, Míster Supranational y Míster Global.

El que se presentara a 'GH 17' como un hombre "genéticamente perfecto" tratará de demostrarlo el próximo otoño frente a otros 51 candidatos contra los que luchará por el primer puesto con el objetivo de representar a España a nivel internacional y ser el mejor embajador de su cultura e idiosincrasia.

Para Pol, que es campeón absoluto mundial de lucha profesional, este reto llega como parte de su "ambición de querer superarme día tras día y ofrecer mi mejor versión".

Este deseo ardiente de lograr ser el mejor es para él clave a la hora de ser elegido como ganador de Míster RNB España. No obstante, y aunque también se considere perfecto a nivel genético, Badía cree que "no todo en esta vida es tener una cara bonita". "Puedes ser la persona más guapa del mundo que si la actitud no te acompaña, no sirve de nada", afirma. "Si tuviera que elegir él a un ganador, valoraría actitud que tiene, las ganas de aprender, que ayude a los demás, el compañerismo", agrega.

Por eso, a sus 31 años y con bastante más madurez que cuando se dio a conocer, ha decidido llevar en este certamen la "humildad" por bandera, cualidad que opina es una de sus mayores virtudes.

"No me creo mejor que nadie. Soy el primero que quiero crecer y mejorar, siempre estoy dispuesto a escuchar por tal de cumplir mi propósito. Todo se basa en ser humilde y saber escuchar", cuenta en una entrevista a los organizadores del concurso, a los que confiesa que con "constancia, perseverancia, esfuerzo y sacrificio" es posible alcanzar casi cualquier objetivo. Precisamente esos valores fueron los que le llevaron a cumplir su "sueño" y que le ayudaron a no rendirse hasta conseguir el título de campeón de lucha libre.

Acostumbrado a la lucha profesional y a los grandes campeonatos, el televisivo, que ahora es entrenador personal y monitor en actividades dirigidas, reconoce haber sido una persona "muy competitiva". Algo que no piensa desaprovechar a la hora de intentar ganar este concurso y que no considera algo negativo. No obstante, y aunque haya mejorado mucho con el paso de los años, al catalán le encantaría mejorar esta faceta suya que antes provocaba su ira.

"Antes no sabía perder y me enfadaba", asegura señalando que "solo por ser Míster Barcelona ya he ganado y pase lo que pase, voy a disfrutar de esta experiencia maravillosa hasta el último día y la voy a intentar exprimir al máximo.