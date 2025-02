La influencer, que ha desvelado cuál es su nivel de estudios y a qué se dedicaba antes de entrar al famoso programa, se ha sincerado también sobre la maternidad. “Siempre he dicho que quería ser madre joven” , ha confesado la de Barcelona. Sin embargo, según va pasando el tiempo, sus sueños de convertirse ya en mamá se van desmoronando.

Aunque su sueño de ser madre joven no esté cerca de cumplirse, Andrea Arpal no ha renunciado a tener un bebé. “En un futuro me gustaría”, ha confesado la influencer. La joven ha explicado los requisitos que debe cumplir antes de que pueda convertirse en madre y se ha sincera sobre su futura maternidad. De hecho, la catalana ha hablado también de que le gustaría ponerle sus apellidos primero a sus futuros hijos. ¡Descubre el motivo!