El soltero, que se dio a conocer en el reality de mtmad '24 horas para enamorarte', parece estar bastante contento con su antes y después. No deja de compartir fotografías y vídeos de su nuevas y angulosas facciones , a pesar de las críticas constantes que está recibiendo por la enorme diferencia que hay entre sus imágenes en 'La isla de las tentaciones' y su nueva realidad.

Los internautas no son capaces de comprender el motivo por el que los chicos de esta edición de 'La isla de las tentaciones' han sucumbido ante la mandíbula de diamante. "Esto ya me está asustando", comenta una chica, que no entiende por qué todos se están haciendo este retoque. "Quién les está engañando", "Se nos está yendo de las manos", "Terror" o "Con lo guapo que era", son solo otras de las muchas reacciones.