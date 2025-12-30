Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, le ha dedicado unas palabras en su cuenta de la red X, en la que afirma que nos deja un "socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo"

El histórico dirigente del PSOE Francisco Fernández Marugán ha fallecido hoy a los 79 años, afiliado al partido desde los años 70 y vinculado al ala guerrista, fue diputado durante ocho legislaturas y en 2012 fue nombrado adjunto al Defensor del Pueblo. En 2017 asumió la dirección del Defensor del Pueblo de manera interina tras cesar Soledad Becerril y permaneció en el cargo hasta 2021, cuando fue nombrado Ángel Gabilondo.

Fernández Marugán, economista de formación y miembro del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil y del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.

Comenzó su trayectoria parlamentaria en 1982 como diputado por Sevilla y en total ha sumado tres décadas en el Congreso de los Diputados

Durante su carrera, fue un referente en la Comisión de Presupuestos, donde selló pactos con casi todos los grupos parlamentarios y dejó su sello en hasta seis proyectos presupuestarios, también trabajó en leyes de financiación autonómica y de partidos políticos, así como en la restitución de bienes incautados a formaciones políticas durante el franquismo.

Sus dotes negociadoras y su sentido del humor le granjearon respeto en todas las filas, fue miembro del Comité Federal del PSOE y ocupó diversos cargos en la Comisión Ejecutiva Federal, entre ellos secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales y secretario de Administración y Finanzas. Además, formó parte del Consejo de Administración de RTVE entre 1980 y 1982 y fue patrono de la Fundación Pablo Iglesias.

“Socialista de convicciones firmes, un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido”

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, le ha recordado como “gran compañero, trabajador y entrañable”, mientras que numerosos dirigentes y compañeros destacaron su compromiso social, político y con la justicia social.

Como Defensor del Pueblo interino, Fernández Marugán destacó por su conciencia institucional y sentido práctico, según Ángel Gabilondo, la bandera nacional de la sede del Defensor del Pueblo ondeará a media asta en su memoria. También Fátima Báñez, presidenta de la fundación CEOE y exministra de Trabajo, le elogió como “político comprometido, dialogante y buena persona”.

Francisco Fernández Marugán deja un legado de trayectoria parlamentaria, negociación política y servicio público, recordado tanto dentro como fuera del PSOE por su capacidad de consenso, integridad y compromiso con los ciudadanos.