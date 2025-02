Mayeli Díaz, soltera de 'LIDLT' y tentadora de Tadeo, habla claro sobre su vida personal

La soltera de la octava edición de 'LIDLT' ha sorprendido con un vídeo en el que da pistas sobre cómo es ella en su vida personal. A Mayeli Díaz la hemos visto muy pendiente de Tadeo y tampoco ha dudado en consolar a Eros, pareja de Bayan , cuando le ha visto abatido. La joven es sincera y sensible , pero además ha dado más detalles de sus preferencias.

Viendo su perfil oficial de Tiktok se puede comprobar que Mayeli Díaz tiene un gran amor y que eso no ha cambiado tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Para la influencer no hay mayor placer que estar junto a su gato Ron al que consiente y con el que tiene auténtico feeling. "Yo elijo estar con mi gato, comprar ropa negra y la comida picante", ha escrito con varias curiosidades para conocerla mejor. No han sido las únicas.