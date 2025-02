Sthefany aclara si considera amiga a alguna compañera de 'La isla de las tentaciones 8'

A Bayan, Anita, Sthefany y Alba García les han llovido las críticas por no apoyar a Andrea - a la que tuvo que consolar Sandra Barneda - al ver la infidelidad de Joel con Nataly. La novia de Tadeo ha decidido hacer frente a las críticas a través de Instagram, donde ha asegurado que no se olvidaron de arropar a su compañera, pero que considera que le tenían que dejar su espacio para que pensase lo que había ocurrido en su relación.

"Vivimos cosas muy fuertes en muy poco tiempo y seguimos manteniendo contacto, pero no os dejéis llevar por todo lo que se ve en la pantalla, no se conoce realmente a alguien por lo que se ve en un programa, hay cosas que no sabéis", ha sido la respuesta completa de la cubana, que no ha aclarado a qué se refiere exactamente, aunque sí desliza en sus palabras que no cree justas las críticas que están recibiendo las chicas tras la emisión del octavo programa.