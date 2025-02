Montoya ha querido compartir con sus seguidores sus experiencias con el amor y las mujeres. Como él mismo admitió en su presentación a ‘La isla de las tentaciones’ , reality que lo ha convertido en viral, nunca antes se había enamorado hasta que conoció a Anita Williams. Sin embargo, esto no quita que haya tenido varias experiencias sentimentales antes de que llegara la catalana a su vida. Ahora, el sevillano ha querido compartir el trauma que tuvo con sus primeras relaciones amorosas .

José Carlos Montoya, que ya ha hablado de lo que significa su familia para él , ha querido también hablar del amor y las relaciones. “Yo cuando tenía 17 años empecé a ser hombre”, ha explicado el cantante, haciendo referencia a que esa fue la edad con la que comenzó a salir con chicas. Sus primeras experiencias no fueron las mejores y eso le hizo coger un trauma. “Las chicas y las madres eran muy celosas” , ha comenzado explicando. ¿A qué se refiere con eso?

Después de esas impactantes palabras, el concursante de 'La isla de las tentaciones' ha admitido que le costaba mucho pillarse de las mujeres con las que entablaba alguna relación sentimental. " Cogí una especie de trauma, me agobiaba mucho" , ha señalado el influencer, el cual ha aclarado el origen de su trauma. Por otro lado, Montoya se ha definido como un hombre ‘guarromántico’ en el terreno amoroso y ha confesado a qué se refiere con ese término.

Montoya ha hablado de sus experiencias pasadas en el amor y de las mujeres con las que estuvo antes de conocer a Anita Williams. “Me gustaba conocerlas y tratarlas bien”, ha querido recalcar el cantante, refiriéndose a chicas de su pasado. Sin embargo, ha admitido que en ciertas ocasiones ha podido ser “infiel de sentimientos”. Con esta expresión, el sevillano se ha sincerado y ha contado que dejaba que las chicas desarrollaran sentimientos por él, aun sabiendo que él no quería estar con ellas. ¡Descubre sus palabras!

“Si uno no se enamora, no puede jugar con las chicas”, ha reconocido. Con el paso del tiempo, la madurez, y sobre después de conocer el verdadero amor con Anita Williams, el influencer ha reflexionado sobre sus actos y se ha dado cuenta de que hizo cosas en el pasado que no estaban bien. Un episodio lleno de recuerdos y nostalgia para Montoya, en el que se ha abierto como nunca antes para dejar que sus seguidores lo conozcan más allá de la imagen que ha dado en televisión. ¡Descubre todas sus confesiones haciendo clic en el video!