Esta semana, el medio 'The Objective' aseguraba que Jésica Rodríguez no era la pareja sentimental del ministro de Transportes, ni su amante, ni tampoco la "amiga de Koldo", como declaró José Luis Ábalos en su primera comparecencia ante el Tribunal Supremo. Según este medio, esta mujer era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía Koldo García , en su teléfono móvil.

Muy enfadado, Koldo García ha desmentido la noticia: "Koldo desmiente esta información. Dice que Jésica Rodríguez no es la de las fotos, que no la conoció a través de esta página web y que no entiende cómo con estas informaciones se puede destruir la vida de una persona inocente", nos ha contado la reportera Carla Acuña en directo desde el Tribunal Supremo.