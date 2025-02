El letrado del candidato a la alcaldía de Cádiz nos remite las palabras de Ismael, que ha querido responder "a las acusaciones falsas" que han sido publicadas en los últimos días y defender su honor". A través de un comunicado fechado a día de hoy, 20 de febrero, Ismael Beiro se pronuncia para dejar claro que su "nombre ha sido injustamente vinculado a acusaciones que no sólo son falsas, sino que atentan contra mi mayor patrimonio: mi honor".

"Nada de lo que se ha publicado se ajusta a la realidad. Se ha construido un relato sin fundamento, sin contrastar los hechos y sin respetar la verdad, dañando mi reputación de manera irresponsable. Después de más de 20 años de trayectoria pública, siempre he actuado con honestidad, transparencia y de cara a la gente . He mirado a los ojos a España desde el primer día y lo seguiré haciendo con la misma sinceridad y compromiso", dice mientras recuerda con nostalgia cómo se dio a conocer.

"Me duele profundamente que algunos intenten ensuciar mi imagen con informaciones sesgadas y malintencionadas, y más aún, que haya medios que las amplifiquen sin rigor ni contraste. No todo vale. No se puede jugar con la reputación de una persona sin pruebas, sin escuchar todas las versiones y sin respeto por la presunción de inocencia", prosigue mientras se desahoga. "Confío plenamente en la justicia para esclarecer cualquier duda que alguien intente sembrar sobre mí".