Uno de los ejemplos más claros de cómo el 'bullying' impactó su vida adulta fue cuando experimentó un trato inaceptable mientras trabajaba en un proyecto cuyo nombre no quiso revelar. “Ocurrieron cosas en ese rodaje que no estuvieron bien y fueron tan traumáticas que tuve que presentar quejas ante el estudio”, contó Munn.

No obstante, la oferta económica venía acompañada de un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés). “No es que tuviera intención de hablar de ello, de verdad, porque solo quería dejarlo atrás”, aclaró. “Aun así, me negué a firmar el NDA”, continuó Munn. “Me dijeron que debía hacerlo, y sentí que era algo completamente incorrecto ”. La actriz explicó que el contexto en el que se produjo este intento de silenciarla fue especialmente frustrante, ya que coincidió con los inicios del movimiento #MeToo .

“Me giré hacia mi abogado y le dije: ‘No lo voy a aceptar’”, recordó. “Él intentó que lo pensara con calma, pero yo insistí: ‘Quiero decir que no ahora mismo’”. Munn reconoció que su reacción estuvo impulsada por la rabia y la indignación. “No pensé en negociar, no pensé en nada más que en lo irrespetuoso que era aquello”, confesó. Aunque los abogados del estudio creyeron que estaba “loca” por rechazar el dinero, la actriz no se arrepintió. “Le dije a mi abogado: ‘Sé que esto te parece mucho dinero, pero para mí no lo es si significa perder mi voz’”, reflexionó. “Cuando salí de allí, me sentí increíblemente orgullosa de mí misma”.