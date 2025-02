El actor, nominado a los Oscar por su actuación en 'The Brutalist', aseguró que "le tenía miedo a Kevin" porque es un hombre "bastante agresivo y a la vez extremadamente encantador, pero yo era joven y susceptible, y él me tenía en la mira, sin duda ".

No fue hasta años después, en concreto en 2017 -cuando salieron las acusaciones de abusos sexuales contra Spacey de otros hombres en el marco del movimiento Me Too- cuando se dio cuenta de que él también había vivido una situación parecida. "Me puse a llorar, y no podía parar. Creo que realmente me di cuenta del impacto que había tenido y como lo ignoré y lo había dejado de lado o lo había bloqueado. Fue una llamada de atención realmente increíble", ha explicado con la voz entrecortada.