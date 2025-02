En su publicación, la artista dejó claro que no daría detalles específicos sobre la condición de su hijo, pero sí denunció que el empresario había evitado todo tipo de contacto con ella. “No voy a dar detalles, pero él no responde a mensajes, llamadas ni correos electrónicos. Ha faltado a todas las reuniones y nuestro hijo sufrirá daños permanentes si no responde cuanto antes. Así que necesito que me responda ya. Si tengo que presionarlo públicamente, supongo que aquí estamos".