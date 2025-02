El jinete ya participó en el reality hace 16 años y ha asegurado que vuelve con "muchísimas ganas". Su expareja ha comentado que le parece "muy bien" que el ahora novio de Sheila Casas regrese al programa, aunque ha aclarado que ella no seguirá su paso por los Cayos Cochinos y ha añadido que, durante los tres años que fueron pareja, nunca vieron el programa: "En casa no veíamos realities, la verdad".

"¿Entonces te ha sorprendido que no viéndolo él en casa contigo haya querido participar?", le ha preguntado entonces una reportera, ante lo que la modelo ha respondido: "No, no me ha sorprendido porque ya participó en su momento". Unas escuetas declaraciones con las que ha dado su opinión clara sobre lo que opina de la participación de su exnovio en el reality más extremo de la televisión, que se estrenará el próximo 6 de marzo en una gala conducida por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y Laura Madrueño desde Honduras.