El programa ‘Caiga Quien Caiga’ ha rebuscado por toda España a sus nuevos reporteros. Periodistas, humoristas, guionistas… son muchos los perfiles que han elegido. Todo ellos tienen en común que no tienen pelos en la lengua, que les encanta hacer preguntas y si son incómodas mejor que mejor y que sienten pasión por su trabajo. Paula Púa es una de los nueve reporteros del programa de Telecinco.

La periodista siempre ha sido muy celosa de su vida privada y aunque no comparte mucha información personal, sí lo hace su pareja , Iñaki San Román Castanera , también cómico y más que orgulloso de su chica.

Aunque le gustaba escribir, lo que le divertía no era la información. “Me flipa hacer radio, pero humor, no dar el parte de los muertos en Siria”, contó la cómica en Zapeando.

En 2018 empezó su andadura sobre los escenarios. "Después de la primera experiencia estuve planteándome si eso era lo que realmente quería hacer. Después de verano, habían vuelto los opens y estaba muy borracha y me volví a subir y me di cuenta de que era lo que siempre me había gustado. Yo, en esa época, todavía trabajaba en El Confidencial y hacía stand-up en mis ratos libres", contó en 'El Confidencial'.