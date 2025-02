En su búsqueda de una imagen mucho más natural, la joven tiene claro que quiere modificar el aspecto de su rostro , cuyo efecto ya no le gusta nada, desvelando el motivo de su transformación : “Ha sido una decisión porque llevo una técnica que, para mi gusto, está pasada de moda ”. Aunque no le desagrada su aspecto actual, Bayan tiene claro que, aunque está “guapa”, puede “estar aún más guapa”.

Nada más salir de la clínica, la influencer ha hablado sobre sus primeras impresiones y ha explicado cómo ha vivido este doloroso proceso. Pero, unos días más tarde, la Bayan Al Masri enseña el resultado de su rostro tras disolver el ácido hialurónico de sus labios. La influencer hace una comparativa y muestra su nuevo aspecto en primicia. “Me lo he quitado porque me pasé, quiero que me baje un poco más”, asegura la creadora de contenido.