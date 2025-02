Desde el nacimiento de su hijo Río, los exconcursantes de 'La última tentación' han vivido todo tipo de crisis de pareja, pero el romance secreto de Lester con Sthefany Pérez ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tras más de cuatro años de relación y muchos problemas a sus espaldas, Patri Pérez piensa muy seriamente en que debería divorciarse de su marido. "Esto no se puede salvar. Son infidelidades, faltas de respeto... No nos entendemos" , explica la creadora de contenido.

La creadora de contenido habla sobre la relación tan tóxica que creó con su pareja al salir de 'La isla de las tentaciones'. Patri Pérez narra situaciones que hasta ahora se desconocían sobre los inicios de su relación y se sincera sobre cómo ha cambiado su perspectiva sobre Lester Duque en los últimos meses. "Lo tenía idealizado, veía en él una persona que no es real" , explica la catalana, muy afectada, reconociendo así que ya no ve al padre de su hijo con los mismos ojos.

Tras todo lo sucedido entre ellos no solo este año, sino a lo largo de todo su matrimonio, Patricia Pérez se ha dado cuenta de que no pueden seguir así. "Lo he dado todo por él, he hecho y he ido a dónde él ha querido", confiesa la exparticipante de 'La última tentación', la cual considera que no se ha respetado a sí misma y que la antigua Patri jamás habría perdonado todo lo que ella ha pasado por alto en su relación. ¿Será este su final? ¡Descubre si la influencer ha tomado una decisión!