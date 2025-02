Andrea Arpal ha demostrado ser un mujer muy segura de sí misma durante su hoguera final con Joel Benedicto. No obstante, esa seguridad no quita que la catalana tenga ciertas inseguridades. La joven de 28 años ha confesado que siempre ha tenido complejos, sobre todo con una parte de su cuerpo. "Me gustaría tener menos. Es mi mayor complejo desde pequeña", ha desvelado la de Barcelona.