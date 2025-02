Exclusiva| El documento sobre la herencia de Paquirri que pone en el punto de mira a Isabel Pantoja

40 años después del fallecimiento de Paquirri , la herencia que dejó sigue estando en boca de todos. Especialmente, han cobrado protagonismo los enseres del difunto torero que aún no llegaron a manos de sus hijos. Por ello , ‘TardeAR’ ha conseguido en exclusiva el documento que revela el nombre del propietario de las tres “fincas fantasma” de la herencia de Paquirri.

Luis Pliego, uno de los colaboradores, ha desvelado toda la información que podría dar un giro insospechado al legado del torero: “Se trata de tres fincas que han aflorado ahora. Sobre las tres fincas, el periodista detalla que “están en el término municipal donde se encuentra Cantora y no se cambiaron de nombre en su día. Las tres siguen estando registradas a nombre de Paquirri "

Además, el colaborador comenta que “se llegó a un acuerdo privado entre Isabel Pantoja y los albaceas del testamento. Esas fincas pertenecen a Isabel Pantoja, pero no se ha elevado a escritura pública. Una de ellas, está a nombre de Paquirri y de Carmen Ordoñez en bienes gananciales porque la compraron cuando estaban casados, y eso no se ha cambiado". Por último, Luis Pliego comenta que “al seguir estando a nombre de Paquirri, los acreedores de Isabel Pantoja, que son múltiples, todavía no han podido meter mano".