"Mi bichito lleva malito desde ayer con 39/40º de fiebre" , anunciaba hace dos días junto a una foto en la que se veía que su pequeño, que acaba de cumplir seis años, se encontraba en la cama. "¿Qué está pasando que está todo el mundo malo?", se preguntaba la influencer, que después no le contó a sus seguidores, sus queridos 'adaristas' qué diagnóstico le habían dado en el centro médico.

Unas horas después, ha reaparecido en Instagram para actualizarles cómo se encuentra Martín y lo ha hecho con una nueva instantánea. Esta vez el niño aparece tumbado y tapado con una manta mientras duerme en el sofá del piso que comparten en el centro de Madrid, pero la situación no ha cambiado: sigue teniendo fiebre.

"Seguimos con fiebre y esto no para" , ha comunicado la hija de Elena Rodríguez junto al emoticono de una carita que llora, expresando su tristeza por la situación, ya que no le gusta ver mal a su único hijo, que es lo más importante de su vida, tal y como ella ha subrayado en más de una ocasión. En la fotografía, como siempre hace, le tapa la cara al niño con un emoticono, pues su deseo es que, cuando sea mayor de edad, él escoja si quiere ser un personaje público como ella.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no solo esta informando con este story del estado de salud de su niño, sino también del por qué de su ausencia durante las últimas horas de Instagram y TikTok, donde en los últimos meses ha estado muy activa; no ya en X, el antiguo Twitter, red social de la que se despidió hace unas semanas para "tomar un descanso", de acuerdo con @adarauva, una de las cuentas de fans más activas que tiene la amiga de Marta Peñate.