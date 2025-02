Adara Molinero ha tomado la decisión de abandonar temporalmente la red social X, el antiguo Twitter, justo después de su cara a cara con Álex Ghita - que ahora opta a la repesca en 'GH DÚO' - en '¡De viernes!', tras el que fue muy criticada tanto en esa como en otras redes sociales. Uno de sus fans más acérrimos, @adarauva, le ha comunicado al resto de 'adaristas' que esta decisión no será definitiva para que no se preocupen: "Todo el mundo merece un descanso y no leer cosas malas".