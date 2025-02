Un evento que ha tenido lugar en Madrid y al que no solo han acudido los amigos del pequeño, ya que su abuela, Elena Rodríguez, tampoco ha querido perder la oportunidad de disfrutar de este día tan especial para su nieto.

"Me hace mucha ilusión celebrar este cumpleaños de Martín, porque el año pasado no estuve y me apetecía mucho", ha confesado Elena mientras enseñaba el lugar en el que ha tenido lugar la celebración: un espacio de más de 3200 metros cuadrados "destinado a la actividad física y la diversión". Y es que, la que fuera novia de Alex Ghita ha llevado a su hijo y a sus amigos a divertirse en un parque lleno de camas elásticas, colchonetas y tirolinas.