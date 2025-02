David Cantero y María Casado celebran sus 20 años de amistad: "Nos conocimos un día como hoy"

Este 25 de febrero se han cumplido 20 años desde el primer día en que María Casado y David Cantero compartieron el plató de un programa informativo. Desde entonces, los presentadores han forjado una amistad sincera e inquebrantable , que se aprecia a través de la pantalla. En sus redes sociales, dan muestras constantes del cariño que se tienen, dentro y fuera del ámbito laboral, pues no sólo son buenos aliados a la hora de dar las noticias, sino que también disfrutan juntos de su tiempo libre , cuando sus apretadas agendas así se lo permiten.

Por ello, Cantero no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a su amiga María en su 20 aniversario como tándem informativo: justo este 25 de febrero de 2025 se han cumplido 20 años desde la primera vez que ambos se sentaron juntos frente a las cámaras. Para celebrarlo, el presentador ha colgado en su cuenta de Instagram una fotografía de ese mítico momento, en la que se aprecia su juventud y la promesa de una próspera carrera: " Nos conocimos un día como hoy de hace 20 años, ¡feliz aniversario querida María! ", ha escrito junto a la imagen, que enseguida ha recibido respuesta.

María Casado no ha tardado en contestarle, también con palabras de cariño: "Hay días que no se olvidan... qué suerte tengo. La vida nos ha puesto dos veces juntos y sigue la magia. Te quiero", le escribía; a lo que Cantero respondió con un "Y yo a ti, melona". No es la primera vez que los presentadores se dedican entradas en sus redes sociales, pues es habitual que Cantero narre lo que hay detrás de la emisión de los informativos: