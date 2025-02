Tadeo ha saltado a la fama tras su entrada a ‘La isla de las tentaciones’ y ha tenido que aprender a lidiar con las críticas rápidamente. Al igual que su pareja de concurso Sthefany Pérez contestó a sus ‘haters’ , el sevillano no ha dudado en responder a sus detractores por los continuos comentarios sobre su físico. Sin embargo, lo que no sabían los seguidores del programa, es que el de Utrera no lo ha pasado bien con su cuerpo a lo largo de su vida.

El joven de 31 años soportó durante su infancia muchas burlas debido a su peso , esto hizo que, con el paso de los años, desarrollara una fijación con tener el cuerpo perfecto . “Se vuelve enfermizo” , ha comenzado diciendo Tadeo. Esta fijación hizo que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no pudiese tener relaciones estables al no poder salir a cenar y saltarse la dieta o estar muchas horas entrenado.

A día de hoy, Tadeo ve esta obsesión muy lejana. Ha aprendido a equilibrar la vida sana y el gimnasio con disfrutar. “He aprendido a escuchar a mi cuerpo”, ha admitido el sevillano, que ya no se pasa largas jornadas sin parar de entrenar. “Ahora me salto la dieta y no me siento mal conmigo mismo. Me veo mucho mejor que antes”, ha terminado confesando. ¡No te pierdas ningún detalle del proceso por el que ha pasado el inflluencer!