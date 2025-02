La modelo Claudia Bavel ha dado declaraciones en exclusiva a ' Tardear ' tras conocerse que Alejandro Albalá habría desvelado dos encuentros junto a ella que no quiso fechar.

Sin embargo, vemos contradicciones en las versiones de uno y otra porque, ahora la creadora de contenido para adultos desmiente lo dicho por el ex de Isa Pantoja. " Cuando Albalá tuvo algo conmigo tenía novia, que se le ha olvidado contarlo ", ha destapado.

Según la versión de Bavel, tuvieron un encuentro en el verano de 2023 -algo que aún no había revelado el otro- y en un duro momento sentimental para ella. "Nos liamos solo un día, por lo que no computa como relación", detalla. " Cuando nos vimos yo lo acaba de dejar con Ozuna ", apostilla la modelo.

Eso lo niega ahora por completo la modelo. "No había lista porque no había nadie en mi radar, eso es mentira. Sinceramente no creo que con los pretendientes que tengo yo vaya a querer utilizar a este señor para nada",