La influencer gaditana volvería con el novio que tuvo cuando cumplió la mayoría de edad. "El que tuve con 18 años. Gran persona, me trató muy bien y, a día de hoy, jamás ha hablado mal de mí y me defiende, me consta", ha revelado la andaluza. "A veces, hemos hablado. No somos amigos, pero nos llevamos bien y hablamos bien el uno del otro. Cuando salí en la tele me dijo: lo conseguiste", ha señalado la colaboradora de los debates de 'La isla de las tentaciones'.