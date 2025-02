Los resultados por fin han visto la luz y Lucía, quien hace solo unas horas no podía evitar cargar contra Isaac Torres tras ver cómo compartía a través de sus redes sociales imágenes de su hija cuando para ella es un padre totalmente ausente, no ha dudado en compartir sus avances con su comunidad de seguidores.

"Me acaban de dar la noticia que me ha alegrado la vida. Ya no tengo SIBO, he dado negativo. Estaba esperando los resultados y pensando ya en los niveles que podrían salir y en la dieta que tendría que hacer", celebra a través de sus historias temporales de Instagram mientras agradece a su 'nutri' todo el apoyo.