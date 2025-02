"Hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina , a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", se sinceraba. "Sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a estar siempre", añadía refiriéndose a sus seguidores, visiblemente emocionada y envuelta en llanto.

Su mánager, Nuria Andreu, explica en el documental que Aitana "quería salir al escenario y contarlo", pero ella le explicó que no sería buena idea, que era "su show" y que "no tenia que dar ninguna explicación sobre su vida amorosa". "Aitana me decía: 'Si lo digo ahora, ya no me lo preguntarán más'. Y no era así, se lo iban a preguntar todo el verano".